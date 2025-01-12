Bakan Işıkhan duyurdu! İŞKUR'un istihdamı artırma programları için 150 milyar liralık kaynak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program’a paralel olarak istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yönelik projeleri sürdürdüklerini belirtti.

Işıkhan açıklamasında, "Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar lira kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞKUR’a tahsis edilen bu kaynağın, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olan kişilere yönelik teşvikler, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, İşgücü Uyum Programı ve staj desteği gibi projelerde kullanılacağı açıklandı.