Bakan Işıkhan duyurdu: İstihdam desteğinin süresi uzatıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayisinde üretim kapasitesini ve istihdamı güçlendirmeye yönelik desteklerin sürdürüleceğini açıkladı.

İstihdamı Koruma Destek Programı'nın süresinin üç yıla çıkarılacağını belirten Işıkhan, 2026-2028 döneminde sektöre toplam 187,5 milyar lira kaynak aktarılacağını bildirdi.

Dört ayda 8,9 milyar lira destek sağlandı

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 8,9 milyar liralık destek verildiğini duyurdu.

Programın, işletmelerin mevcut istihdamını korumasına katkı sunduğunu belirten Işıkhan, yıl sonuna kadar sağlanacak toplam desteğin 51 milyar liraya ulaşacağını ifade etti.

Programın süresi üç yıla çıkarılıyor

Bakan Işıkhan, destek programına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında toplam 187,5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."