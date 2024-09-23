Bakan Işıkhan duyurdu: Okullara 30 bin temizlik görevlisi

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile okullardaki temizlik sıkıntısı bir kez daha gündeme geldi. Yeterli personel olmadığı için temizliği kendilerinin yaptığını belirten veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin şikayetlerine Bakan Işıkhan'dan cevap geldi.

30 bin atama tahsis edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta 30 bin temizlik personeli alınacağını duyururken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün okullara 30 bin temizlik görevlisi alımı için kontenjan ayırdıklarını duyurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) toplantısına katılan Bakan Işıkhan konuyla ilgili, “30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis ettik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor olacak.” dedi.

Ücretler iyileştirilecek

Bakan Işıkhan, temizlik personelinin ücretlerin artırılması için de çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl asgari ücret alan temizlik personellerinin maaşları bu yıl İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanıyor. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörülürken, ücret ise 8 bin 447 lira ile asgarinin de altında kalıyor.