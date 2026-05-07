Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarında tecil-taksitlendirme süresi uzatılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Işıkhan, “Meclis'e verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından bir otelde düzenlenen “Ulusal Yeterlilik Sisteminin Sürdürülebilirliği ve Kalite Güvencesi Çalıştayı”nda konuştu.

Çalıştayda ele alınacak başlıkların ve ortaya konulacak fikirlerin, Türkiye’nin insan kaynağı politikalarına yön verecek stratejik bir yaklaşımın göstergesi olduğunu belirten Işıkhan, programın kurumlar arası işbirliğini güçlendiren önemli bir platform niteliği taşıdığını söyledi.

Dünyada büyük bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Işıkhan, Dünya Ekonomik Forumu ve OECD raporlarının mesleklerin değişeceğini, yeni iş alanlarının oluşacağını ve beceri uyumsuzluğunun iş gücü piyasalarının temel sorunlarından biri haline geldiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

“Üçüz dönüşümü birlikte yönetmek zorundayız”

Türkiye’nin de bu dönüşüm sürecinin merkezinde bulunduğunu kaydeden Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de özellikle kültürümüzden gelen vizyonla benzer çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin beceri politikalarında karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımını merkeze alan güçlü bir vizyonu bulunmaktadır. Bir taraftan nüfusumuz hızlı bir şekilde yaşlanmaktadır. Bu durum, iş gücü piyasalarını ve beceri politikalarını meslekleri ve mesleki yeterlilikleri, sosyal koruma sistemlerini ve kamu maliyesini doğrudan etkileyen bir kırılma noktası olacaktır. Bu nedenle dijital ve yeşil dönüşümle birlikte beceri dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu dönüşüm, yeni fırsatlar sunmakla birlikte bu fırsatlardan kimlerin, nasıl yararlanacağı, büyük ölçüde, toplumların bu sürece ne kadar hazırlıklı olduklarına bağlı kalacaktır. Özetle, bu üçüz dönüşümü birlikte yönetmek zorundayız."

İşsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesinde olduğunu, genç işsizliğin ise yüzde 15 bandında seyrettiğini hatırlatan Işıkhan, NEET oranının da yüzde 20’nin üzerinde bulunduğunu söyledi.

Bu tablonun yalnızca istihdam sorununa değil, doğru becerilere sahip insan kaynağı ihtiyacına da işaret ettiğini vurgulayan Işıkhan, MYK’nın meslek standartlarını belirleyen, ölçen ve belgelendiren önemli bir yapı olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan, bugüne kadar milyonlarca belgenin düzenlendiğini, yüzlerce meslek standardı ve yeterliliğin oluşturulduğunu belirterek, MYK’nın kurumsal olarak güçlü bir noktaya ulaştığını ifade etti.

Mesleki yeterlilik belgelerinin çalışanlar açısından güven unsuru, işverenler açısından ise doğru personel seçiminin anahtarı olduğunu söyleyen Işıkhan, özellikle tehlikeli işlerde iş kazalarının azaltılması ve kayıtlı istihdamın artırılması açısından sistemin önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Son düzenlemeyle 40 yeni mesleğin daha belge zorunluluğu kapsamına alındığını belirten Işıkhan, belge zorunluluğu bulunan meslek sayısının 244’e yükseldiğini, bugün itibarıyla 3,5 milyon kişinin MYK belgesi sahibi olduğunu açıkladı.

Işıkhan, 27 sektörde 945 meslek standardı ve 697 ulusal yeterliliğin hayata geçirildiğini, MYK belgelerinin 9 ülkede geçerlilik taşıdığını bildirdi.

"Yön gösteren bir sistem inşa etmek zorundayız”

Önümüzdeki dönemde mesleki yeterlilik sistemini daha esnek hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Işıkhan, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte sizlerden beklentimiz, sadece uygulayan değil, geliştiren, yenilik öneren ve sistemi ileri taşıyan aktörler olmanızdır. İnanıyorum ki bu çalıştay, sistemimizin güçlü yönlerini daha da pekiştirecek, gelişime açık alanları ortaya koyacak ve ortak akılla yeni bir yol haritası oluşturacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda nitelikli, belgeli ve yetkin insan kaynağını artırmak en stratejik önceliklerimizden biridir."

SGK prim borçlarına ilişkin düzenleme geliyor

SGK prim borçlarına ilişkin düzenlemeye de değinen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis'e verilen kanun teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz. Hayırlı olur inşallah. Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir. Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımı düşünüyorum. Prim tahsilatımızın da bu adımla çok daha fazla artacağını düşünüyorum."