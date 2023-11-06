Bakan Işıkhan: Emeklilerin yüzünü daha da güldüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı Sempozyumu'nda konuştu.

Bakan Işıkhan, konuşmasında milyonlarca emeklinin beklediği maaş artışına yönelik açıklamalar yaptı.

Çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL ikramiye verildiğini hatırlatan Işıkhan, "İnşallah emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla, tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz." dedi.

Emekliler yüzde 29,41 oranında zamma hak kazandı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Emeklilere temmuz ayında yüzde 25 oranında zam yapılmıştı.

Yeni yılda yapılacak zam oranı kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ayları itibarıyla emekliler şimdiden yüzde 29,41 oranında zamma hak kazandı.