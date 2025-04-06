Bakan Işıkhan 'güncelleme olabilir' demişti... Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

TÜİK, 2025 Mart ayında enflasyonun yüzde 38,1'e yükseldiğini duyururken, ENAG'ın enflasyon verisi ise yüzde 75,20 olarak açıklandı.

Asgari ücret 2 bin lira eridi

Enflasyonun alım gücüne etkisine bakıldığında üç ayda emeklinin 1.455 lira, asgari ücretlinin 2.223 lira maaş kaybı yaşadığına dikkat çeken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, dar gelirliye, emekliye ve asgari ücretliye ücret artışının zaruri hale geldiğini savunuyor.

Ara zam ihtimali düşük'

Asgari ücretlinin de temmuzda ara zam beklentisi artarken gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrildi. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç mevcut ekonomi politikalarına işaret ederek ara zam ihmalinin düşük olduğunu ifade ediyor.

Gıda enflasyonundaki yükselile dikkat çeken Sevinç, temmuz ayına kadar alım gücündeki düşüşün daha da artabileceğini belirterek, "Ancak bu kaybı telafi edecek bir ekonomik politika şu anda görünmüyor" dedi.

Bakan Işıkhan 'temmuzda güncelleme gelebilir' demişti

Öte yandan ocak ayında konuyu değerlendiren Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak başka bir durumla karşı karşıya kalırsak, böyle bir ihtiyaç hasıl olursa temmuz ayında tekrar güncelleme gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan bu açıklamasında asgari ücretin bir yıl süreyle belirlendiğinin altığını çizmiş, vatandaşın alım gücünün korunacağını ifade etmişti.