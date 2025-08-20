Bakan Işıkhan: Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, oransal zam konusunda mutabakat sağlanamadığını belirterek, “Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz.” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Işıkhan, 11 hizmet kolunun tamamında imzaların atıldığını ve büyük oranda uzlaşma sağlandığını belirterek, “4 milyondan fazla çalışanımız hizmet kolları çatısı altında çalışmalarını sürdürmekte. Oransal zamla ilgili mutabakat sağlanamadı. Bu nedenle tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun vereceği karara hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.
Bakan Işıkhan, koruyucu giyim yardımı sorununun da toplu sözleşme süreciyle çözüldüğünü vurgulayarak, “Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.