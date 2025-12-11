Bakan Işıkhan: Hepimizin ortak hedefi vatandaşın refahı

Bakan Işıkhan, ATO Congresium’da gerçekleştirilen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, çalışma hayatında uzlaşmanın ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

İşçi ve işveren kesiminin katkısının ekonomik gelişme açısından belirleyici olduğunu ifade eden Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sosyal diyaloğun hâkim olduğu bir çalışma hayatıyla tüm engelleri aşmaya devam edeceğiz. Hepimizin ortak hedefi, milli kalkınma hedeflerimizi başarıyla menzile ulaştırmak, ülkemizin birliğini, dirliğini ve vatandaşlarımızın huzur ile refahını sağlamaktır. Bu hedefe ancak işçilerimizle ve işverenlerimizle birlikte yürüyerek ulaşabiliriz."

Işıkhan, karşılıklı güven ve uzlaşmanın çalışma barışını güçlendireceğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışanlarımızın alın teri ve emeği, işverenlerimizin hakkaniyetli ve adil tutumu, sosyal paydaşlarımızın uzlaşmacı ve aklıselim yaklaşımı ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimize yürekten inanıyorum."