Bakan Işıkhan: İlave istihdama SGK prim desteği 64 Bin 656 liraya çıktı

İşverenlerin belirli şartlara uygun olarak istihdam ettikleri sigortalı çalışanlar için verilen SGK işveren primi desteği artırılırken, uygulamanın 31 Aralık 2026’ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadınlar, gençler ve mesleki yeterlilik belgesi bulunan çalışanların istihdamını teşvik etmeyi amaçlayan destek mekanizmasının kapsamının genişletildiğini belirtti.

Belirli şartları taşıyan sigortalı çalışanlar için işverenlere sağlanan SGK işveren primi desteğinin güncellendiğini kaydeden Işıkhan, Cumhurbaşkanı kararıyla uygulamanın süresinin de uzatıldığını bildirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ilave istihdama yönelik SGK işveren primi desteği 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.