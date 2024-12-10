Bakan Işıkhan işgücü istatistiklerini değerlendirdi: İstihdamda tarihi zirve!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam ve işgücüne katılım oranındaki artışın sürdüğünü belirtti. Ekim ayında istihdam 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bine, işgücüne katılım oranı yüzde 54,7’ye çıktı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ekim ayı işgücü istatistiklerini değerlendirerek Türkiye’nin istihdamda tarihi seviyelere ulaştığını açıkladı.
İstihdamda 156 bin kişilik artış
Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda çalışma hayatını güçlendirmek için atılan adımların meyvelerini verdiğini belirtti. Ekim ayında istihdam edilen kişi sayısı 156 bin artarak 32 milyon 970 bine ulaştı. Bu gelişme, Türkiye’nin istihdam oranını 0,2 puan artırarak yüzde 49,9 ile tarihinin en yüksek seviyesine taşıdı.
İşgücüne katılım oranı yüzde 54,7 oldu
Türkiye’nin işgücü, ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişilik artışla 36 milyon 146 bine yükseldi. İşgücüne katılım oranı ise 0,3 puanlık artışla yüzde 54,7’ye çıkarak yeni bir rekor kırdı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 8,8 olarak kaydedildi.
En büyük önceliklerimizden olan istihdam ve işgücüne katılım oranında artış devam ediyor.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 10, 2024
Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla Ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi,… pic.twitter.com/GPaJBIRIpP
Genç işsizliği azalıyor
Bakan Işıkhan, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 16,6’ya gerilediğini ve işgücüne katılımda kadınların daha fazla yer almasını hedeflediklerini vurguladı. Gençlerdeki işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı.
“Türkiye Yüzyılı” hedefiyle ileriye
Türkiye’nin ekonomik büyüme, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarının devam edeceğini belirten Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı’nı yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Bakan Işıkhan, istihdamdaki artışı sürdürülebilir kılmak ve gençlerin iş hayatına daha güçlü katılımını sağlamak için kapsamlı politikalara devam edeceklerini belirtti.