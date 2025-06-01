Bakan Işıkhan: İŞKUR’un yapay zeka destekli sistemiyle 9 bin kişi iş başvurusu yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapay zeka destekli "İŞKUR Bana Uygun İşler" sisteminin kullanım verilerini paylaştı. Sistemin, iş arayan vatandaşlarla işverenleri daha verimli biçimde buluşturmayı hedeflediğini belirten Işıkhan, 45 binin üzerinde kişinin platform üzerinden kişiselleştirilmiş ilanları görüntülediğini, 9 bin 638 kişinin ise doğrudan başvuru yaptığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un yapay zeka destekli “Bana Uygun İşler” sistemi sayesinde 9 bin 638 kişinin kendisine önerilen ilanlara doğrudan başvurduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Teknolojiyi istihdamla buluşturan önemli bir adımı attık. 'İŞKUR Bana Uygun İşler' sistemiyle vatandaşlarımızın eğitim bilgileri, mesleki deneyimleri ve ilgi alanlarına göre en uygun iş ilanlarını sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Sistemin İŞKUR’un e-Şubesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebilir olduğunu belirten Işıkhan, "Amacımız her vatandaşımızın kendi niteliklerine uygun işe en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmasını sağlamak" dedi.
Teknolojiyi istihdamla buluşturan önemli bir adımı yapay zeka destekli ‘İŞKUR Bana Uygun İşler’ sistemi sayesinde attık.📲— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 1, 2025
🤖Günümüzde hemen her alanda adeta yeni bir dönem başlatan yapay zeka ile iş arayan vatandaşlarımızı ve işverenleri buluşturuyor; vatandaşlarımızın eğitim… pic.twitter.com/DvA2Sm8NIw