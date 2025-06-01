Bakan Işıkhan: İŞKUR’un yapay zeka destekli sistemiyle 9 bin kişi iş başvurusu yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un yapay zeka destekli “Bana Uygun İşler” sistemi sayesinde 9 bin 638 kişinin kendisine önerilen ilanlara doğrudan başvurduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Teknolojiyi istihdamla buluşturan önemli bir adımı attık. 'İŞKUR Bana Uygun İşler' sistemiyle vatandaşlarımızın eğitim bilgileri, mesleki deneyimleri ve ilgi alanlarına göre en uygun iş ilanlarını sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sistemin İŞKUR’un e-Şubesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebilir olduğunu belirten Işıkhan, "Amacımız her vatandaşımızın kendi niteliklerine uygun işe en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmasını sağlamak" dedi.