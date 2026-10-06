Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı yaklaşık 40 aydır tek hanede

Işıkhan'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda ‘Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri' gündemiyle toplantı yapıldı. Toplantıda, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer verilen yeni nesil çalışma modelleri istişare edildi. Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin iş gücü piyasalarında hayata geçirilen politikalarla son dönemde önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çekerek işsizlik oranının 3 yıl 4 aylık bir süre zarfında tek haneli seviyede olduğunu belirtti. Ayrıca Bakan Işıkhan, genç işsizlik oranının da yüzde 13 seviyesinde görüldüğünü vurguladı.

"İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor"

İşsizliği daha da aşağı seviyelere çekmek için yeni politika yollarını deneyeceklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor ve son açıklanan ağustos verisinde de yüzde 7,8'e gerilemiş durumda. Genç işsizlik oranımız yüzde 13'e gerilemiş durumda. Ancak bu olumlu tabloyu daha ileriye taşımak ve işsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir" açıklamasında bulundu.

"Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil"

Merkez Bankasının 2025 yılı III. Enflasyon Raporunun da çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırma konusunda önemli tespitler ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Raporda, potansiyel iş gücünün heterojen bir yapıya sahip olduğu ve farklı demografik grupların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanacak iş gücü politikalarının katılım oranını artırabileceğine vurgu yapılıyor. Kadın istihdamını hedeflediğimiz İş Pozitif ve özellikle genç istihdamını desteklediğimiz Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) gibi programlar aracılığıyla bu konuda önemli adımlar attık.

Aktif iş gücü hizmetlerimiz aracılığıyla tüm çalışanlarımıza odaklanan politikalarımıza devam ediyoruz. Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır. Bizim yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmalarımızın temelinde de bu anlayış yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları dikkate alıyoruz"

OVP'de kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarını artırmayı amaçladıklarını aktaran Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, iş gücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmüyoruz. İş gücünün niteliğini, potansiyel iş gücünü ve farklı demografik grupların iş gücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor.

Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz. Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz.

Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."