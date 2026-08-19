Bakan Işıkhan işsizlik verilerini değerlendirdi: 21 yılın en düşük seviyesi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı ikinci çeyrek işgücü verilerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan değerlendirmelerde bulundu.

Işıkhan, işsizlik oranının ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Bu oranla işsizliğin, 2005 yılından itibaren çeyreklik bazda en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

Genç işsizliğinde de düşüş

Genç nüfustaki işsizlik verilerine de değinen Işıkhan, 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranının 1 puanlık düşüşle yüzde 13,9'a indiğini bildirdi. Söz konusu oranın da 2005'ten bu yana görülen en düşük seviye olduğunu ifade eden Işıkhan, şunları söyledi:

"Gençlerimizin işgücüne katılımını kolaylaştıracak, eğitim-istihdam bağlantısını güçlendirecek uygulamalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

İstihdam 32,5 milyona yaklaştı

İstihdamdaki gelişmelere ilişkin de bilgi veren Işıkhan, ikinci çeyrekte istihdam edilenlerin sayısının 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldiğini açıkladı. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde işgücü 35 milyon 278 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı yüzde 52,7 seviyesinde kaydedildi.