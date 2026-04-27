Bakan Işıkhan: Küresel iş gücü değişimini risk değil fırsat olarak görüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen OECD 2026 Beceriler Zirvesi kapsamında, Bakan Vedat Işıkhan ile OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Zirvede, 25’i bakan, 20’si bakan yardımcısı olmak üzere 57 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 300 temsilci Türkiye’de bir araya geldi.

İki gün sürecek zirvede, teknolojik değişim ve dönüşümün küresel ve bölgesel etkileri ile çalışma hayatı ve eğitim sistemlerinin bu süreçle ilişkisi ele alınacak.

OECD İstanbul Merkezi’nin görev süresi 3 yıl uzatıldı

Toplantıda konuşan Işıkhan, 2023 yılında Türkiye’de açılan OECD İstanbul Merkezi’nin bölgesel programlar geliştirerek daha geniş coğrafyalara erişim imkanı sağladığını belirtti.

Işıkhan, merkezin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin kararın bir gün önce Resmi Gazete’de yayımlandığını ifade ederek, bu gelişmenin hayırlı olmasını diledi.

“İş gücü piyasalarındaki değişimi fırsat olarak görüyoruz”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Işıkhan, iş gücü piyasalarında yaşanan bölgesel ve küresel değişimlerin Türkiye’yi de etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin dünyadan kopuk bir ülke olmadığını vurgulayan Işıkhan, “Biz bunu bir risk olarak değil, bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Türkiye’nin güçlü bir ekonomik yapısı söz konusu. İŞKUR’umuz özellikle yeni ortaya çıkabilecek mesleklere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Biz hazırız, biz bunu bir risk olarak görmüyoruz” dedi.