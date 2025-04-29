Bakan Işıkhan mart verilerini değerlendirdi: İşsizlik 25 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart 2025 işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Işıkhan, işsizlik oranının yüzde 7,9’a gerileyerek son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu düşüşün Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Mart ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bine düştü. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık gerilemeyle yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

Işıkhan açıklamasında, “Ülkemizin istihdam seferberliğinde yeni bir aşamayı başlatan Ulusal İstihdam Stratejimiz sayesinde işgücü verilerinde tarihi seviyeleri görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İstihdam edilenlerin sayısı Mart ayında 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine ulaştı. İstihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 49,2’ye çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

İşgücü sayısı da 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bine ulaştı. Böylece işgücüne katılma oranı 0,4 puan artışla yüzde 53,4 seviyesine yükseldi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 15,1 olarak kaydedildi.

Bakan Işıkhan, gençler, kadınlar ve engelli bireyler gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına katılımını artırmak için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı. "İnsana yakışır iş koşullarında istihdamın desteklenmesi önceliğimizdir" dedi.