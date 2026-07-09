Bakan Işıkhan paylaştı: İŞKUR'un ilk yarı karnesi belli oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılının ocak-haziran döneminde İŞKUR'un yürüttüğü istihdam çalışmalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Işıkhan, "İstihdamımız ve üretimimiz arttıkça, yatırım ortamımız ve ekonomimiz güçlendikçe; Türkiye güçlenmeye devam edecek." ifadelerini kullanarak, yılın ilk altı ayında 723 bin 408 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini bildirdi.

1,2 milyondan fazla açık iş tespit edildi

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre aynı dönemde 390 bin 607 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi. İş arayanlarla 1 milyon 665 bin 848 bireysel görüşme yapılırken, işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda 1 milyon 209 bin 372 açık iş tespit edildi.

Danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdü

İŞKUR'un danışmanlık faaliyetleri kapsamında 1 milyon 320 bin 857 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti sunuldu. Ayrıca 44 bin 651 kişi Aktif İşgücü Programlarından (KİPAP dahil) yararlanırken, 41 bin 958 kişi İş Kulüplerinden destek aldı. Eğitim kurumlarıyla iş birliği kapsamında ise 8 bin 451 eğitim kurumu ziyareti gerçekleştirildi.

"Hizmetlerimizin erişilebilirliğini artıracağız"

Bakan Işıkhan, vatandaşların kurumsal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, "Kurumsal hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından erişilebilirliğini artırmaya yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. İstihdamı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.