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Bakan Işıkhan: Sigorta primlerine milyarlarca liralık destek sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını belirterek, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında ise 180,8 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

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Bakan Işıkhan: Sigorta primlerine milyarlarca liralık destek sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını, 2025'te 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kayıtlı istihdamımızı büyütüyor, çalışma hayatımızı güçlendiriyoruz. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını desteklemek, yatırım ortamının güçlendirilmesini sağlamak için politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladık. 2025 yılında 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladık."

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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