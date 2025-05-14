Bakan Işıkhan tarih verdi: Ev hanımlarına emeklilik gelecek mi, ne zaman gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Işıkhan açıkalamalarında merakla beklenen ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmesi hakkında da önmeli açıklamalarda bulundu.

Ev hanımlarına emeklilik için hangi şartlar aranacak?

Ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili soru üzerine, çalışma yürüttüklerini belirten Işıkhan, "İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz" dedi.

Teklifin içeriğinin henüz netleştirmediğini belirten Işıkhan "Bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız" diye konuştu.

Işıkhan 2028'e gelmeden çalışmaların tamamlanacağını belirterek "Ama Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028’e gelmeden tamamlayacağız" dedi.