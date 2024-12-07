Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' mesajı: İşçi ve işvereni memnun edecek karar...

2025 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kesin olarak bilinmezken, işveren kesimi yüzde 25 ila 32,5 bandında bir zam öneriyor. İşçi kesimi ise daha yıl bitmeden yüzde 50'ye dayanan enflasyona karşı alım gücünün korunmasını istiyor. Asgari ücret halihazırda 17 bin lira olarak uygulanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen İş İnsanları İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında asgari ücret mesajı verdi.

Bakan Işıkhan, bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını, hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı günü 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını yapacağını anımsatarak "İnanıyorum ki hem çalışanlarımızı hem işverenlerimizi ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz" dedi.

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye Yüzyılı'na yürümeye devam edeceğiz."