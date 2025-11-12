Bakan Işıkhan'dan borçlu belediyelere tepki: SGK borcunu tahsil etmek için adım attığımızda rahatsız oluyorlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşüldü. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un Başkanlık ettiği komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borcunun ne kadar olduğu ve borçlarda belediye ayrımı yapılıp yapılmadığına ilişkin sorulara da yanı vererek, "2025 yılı Ağustos'a itibariyle belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının ve şirketlerinin SGK'ya toplam borcu 234,2 milyar liradır.

SGK'ya borcu olan belediyeler arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmamakta olup belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıklar gösterilmektedir. Biz mevzuat kapsamında birlikte olan tüm kolaylıkları gösterdik. Ancak maalesef biz SGK borçlarını tahsil etmek için attığımız adımlar attığımızda borçları dile getirdiğimize ne yazık ki bundan rahatsız oluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"SGK'ya borçlu olan ilk 10 belediyenin 8’i CHP’li belediyeler"

SGK'yı mali olarak güçlü tutmak, vatandaşlara ve emeklere daha iyi hizmet etmek ve onların maaşlarını ödemek için SGK’nın borçlarını tahsil etmeleri gerektiğini söyleyen Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin şu bilgilendirmelerde buludu:

"SGK'ya en borçlu kurumların neredeyse tamamı belediyelerin şirketleri. En borçlu belediyelerle ilgili olarak şunları söyleyebilirim. Türkiye genelinde SGK'ya borçlu olan ilk 10 belediyenin 8’i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler.

Bakın 8’i Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere aitken bir tanesi AK Partili Belediye'ye bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken kayyum atanan Şişli Belediyesi'dir. SGK'ya borcu olan ilk 50 belediyeye bakacak olursak bunların 35’i CHP’li, 12’si AK Partili Belediyelere, 2’si CHP’deyken ve biri DEM Partisi'ndeyken kayyum atanan belediyelerdir. SGK prim borcu olan belediyeler içinde birinci sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 16 milyar borcu var.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 8 milyar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 7 milyar, Kayyum Şişli Büyükşehir Belediyesi’nin 5,5 milyar, Balıkesir Belediyesi’nin 4,7 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 4,5 milyar, AK Parti'de Sakarya Belediyesi’nin 3,5 milyar lira borcu var. Yine Beşiktaş Belediyesi 3,2 milyar, Ataşehir Belediyesinin 3,2 milyar ve Sarıyer Belediyesi’nin de 2,9 milyar borcu var. Toplamda 59 milyar lira SGK’ya ödenmeyen prim borçları söz konusu."

Kanser hastalığıyla ilgili geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, içerisinde kanserle mücadelede önde gelen beş farklı immunoterapi ilacını 25 farklı kanser türünde geri ödeme kapsamını aldıklarını belirtti.

Geri ödeme listesindeki ilaçların artık SGK’ya dava açılmadan alındığına da dikkati çeken Işıkhan, bunu tamamen ortadan kaldırdıklarını ve dava yükünün yüzde 99 oranında azaldığını bildirdi.