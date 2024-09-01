Bakan Işıkhan’dan CHP'li belediyelere sert uyarı: SGK borçları artıyor, yasal yolları kullanacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının seçim sonrasında ciddi şekilde arttığını söyledi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi borçları kritik düzeyde"

Bakan Işıkhan, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borçlarının son 5 yılda 885 kat arttığını ifade etti. Borcun 7,8 milyar liraya yükseldiğine dikkat çeken Işıkhan, bu borç artışının sürdürülemez olduğunu belirtti.

"İstanbul ve Ankara da aynı durumda"

Işıkhan, CHP'li büyükşehir belediyelerinin genel olarak benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri de İzmir gibi borçlarını hızla artırıyor" ifadelerini kullandı. Işıkhan, SGK’nın bu borçların tahsili için yasal yolları devreye sokacağını ifade etti.