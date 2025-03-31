Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken paylaşım! 1.8 milyar liralık işçi alacağının ödenmesini sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te yapılan teftiş ve denetimlerde, 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştıklarını, 1,8 milyar lira işçi ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

* İş yerlerinde teftiş ve denetim görevlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından 2024 yılında 900 iş müfettişiyle teftiş faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.

* 12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştık. 1,8 milyar lira işçi alacağının ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladık.

* Mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine 920 milyon lira idari para cezası uyguladık.

* Çalışanlara yönelik hayati tehlike içeren durumları önlemek için 179 iş yerinde işin durdurulması kararını verdik.