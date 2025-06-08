Bakan Işıkhan'dan doğum yardımı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum yardımlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında, "Annelere sağladığımız destekler ile sağlık ve sosyal güvenlik haklarını koruyor, evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her bir doğum için sigortalıların emzirme ödeneğiyle desteklendiğini ifade eden Işıkhan, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin şu bilgileri verdi:

* 357 milyon TL’ye ulaşan emzirme ödeneği sağladık. Bu sene sağladığımız destek miktarı 114 milyon TL’ye ulaştı.