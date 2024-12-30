Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için kritik açıklama! Tarih verdi

Asgari ücret yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 lira olurken, sıra memur ve emeklilere geldi. Emekliler aylıklara gelecek zam için geri sayıma başlarken, en düşük emekli aylığı için bir çalışma yapılacak mı merak ediliyordu.

Konuyla ilgili Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilere konuşan Işıkhan, "Ocak ayındaki EKK'da en düşük emekli aylığının artırılması için bir çalışma olabilir" dedi. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme için yeşil ışık yaktı.

Işıkhan konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Emekli aylıklarının arttırılması yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir.

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira

En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık.

Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi 12 bin 500’e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir.

Çalışmalar 2025 Ocak'ta başlıyor

İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."