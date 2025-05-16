Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılının ilk çeyrek işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Işıkhan, işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıklarken "Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 15’e gerilediğine dikkat çeken Işıkhan, istihdam edilenlerin sayısının 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranının ise yüzde 48,9 olarak gerçekleştiğini belirtti.

İşgücüne katılım oranının yüzde 53,3 olduğunu vurgulayan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında özellikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların işgücüne katılımının artırılmasına yönelik uygulamaların devam edeceğini ifade etti.

"Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Işıkhan, "Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen ve istihdam olanakları artan bir Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin koşullarına uygun ve çağımızın ihtiyaçlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor. İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdama katkı sağlayan uygulamalarımız, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açmakla kalmıyor; gençlerimizi, kadınları, dezavantajlı grupları işgücüne kazandırıyor. Bu çalışmaların neticesi olarak gördüğümüz genç nüfusta işsizlik oranı, ilk çeyrek verilerine göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15’e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İşgücü de aynı dönemde 35 milyon 273 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteği ile inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam olanakları artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."