Bakan Işıkhan’dan istihdam mesajı: 2,1 milyon yeni iş hedefliyoruz

Bakan Işıkhan, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Makine İhtisas OSB’de düzenlenen iş adamlarıyla istişare toplantısına katıldı.

İş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Işıkhan, Yalova’nın ekonomik potansiyeli, istihdam rakamları ve Türkiye’nin kalkınma hedefleri hakkında konuştu. Bakan Işıkhan, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Işıkhan, "Terörsüz Türkiye hedefimiz; huzurun ve kardeşliğin güçlendiği, kaynaklarımızın üretime, yatırıma, istihdama ve kalkınmaya daha fazla yöneldiği güçlü Türkiye hedefidir" dedi.

"2027-2029 döneminde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedefliyoruz"

Önümüzdeki dönemde çalışma hayatına yönelik destekleri daha güçlü şekilde sürdüreceklerini belirten Işıkhan, Orta Vadeli Program kapsamında istihdam hedeflerini açıkladı. Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de bu anlayışı daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. Orta Vadeli Programımızda bunun yol haritasını açık biçimde ortaya koyduk. 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6’ya indirmeyi hedefliyoruz. Ancak bizim için mesele yalnızca daha fazla istihdam oluşturmak değildir. Aynı zamanda iş gücümüzün niteliğini yükseltmek, beceri uyumsuzluğunu azaltmak, yeni nesil çalışma biçimlerine ve sektörel dönüşümlere uyumu güçlendirmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek istiyoruz. Bir taraftan yeni iş imkânlarının oluşmasını desteklerken, diğer taraftan iş arayan vatandaşlarımızın becerileriyle işverenlerimizin ihtiyaçlarını daha güçlü şekilde buluşturacağız. Çalışma hayatımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, işverenlerimizin taleplerine cevap vermek ve ülkemizin istihdam kapasitesini artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."