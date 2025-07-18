Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin şeffaf ve sosyal diyalog içinde yürütüldüğünün altını çizen Bakan Işıkhan, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde tüm işçilerimiz ve emekçilerimiz bilir ki onları enflasyona ezdirmeme ilkesini daima uyguladık.” ifadelerini kullandı.

Hükümet, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için üçüncü zam teklifini bugün açıklamıştı. Türk-İş Başkan Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2025'in ilk 6 ayı için teklifin yüzde 24 olduğunu duyurmuştu.

Müzakereler devam edecek

Teklifin ayrıntılarını paylaşan Bakan Işıkhan, önümüzdeki hafta işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceklerini de kaydetti:

"Hükümet olarak teklifimizi açıklamak isterim. İşçilerimize birinci altı ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz.

Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz.

TÜHİS ile birlikte sendikalarımızla bir araya gelerek Kamu Çerçeve Protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız.

İşçilerimizin ve sendikalarımızın da müsterih olmalarını özellikle istirham ediyorum. Sürecin hayırlı olmasını diliyor, toplantıya katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."