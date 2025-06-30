Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2025 işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Işıkhan, işsizlik oranının Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Son 25 aydır işsizlik oranının tek haneli seviyelerde seyrettiğini vurgulayan Işıkhan, işsiz sayısının 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bine gerilediğini açıkladı.

Genç nüfusta da benzer bir düşüş yaşandığını ifade eden Işıkhan, genç işsizlik oranının 0,3 puanlık azalışla yüzde 15,4'e gerilediğini bildirdi.

İstihdam edilen kişi sayısı 100 bin arttı

İstihdam verilerine de değinen Işıkhan, aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısının 100 bin artarak 32 milyon 519 bine yükseldiğini ve istihdam oranının yüzde 49’a ulaştığını belirtti. İşgücüne katılımda da artış görüldüğünü söyleyen Bakan, "İşgücümüz aynı dönemde bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye ulaştı" dedi.

Işıkhan açıklamasında "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz işgücü verilerinde de olumlu seyri devam ettiriyor. İstihdamı destekleyen politikalarımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz işgücü verilerinde de olumlu seyri devam ettiriyor. Son 25 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. 69 bin kişi azalan işsiz sayısı; 2 milyon 972 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta da azalan işsizlik oranı, aynı dönemde 0,3 puan gerileyerek %15,4 oldu. İstihdam destekleyici politikalarımızın olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayısı aynı dönemde 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak %49’a ulaştı. İşgücü piyasasında yaşanan değişimleri ele alarak çalışma hayatını güçlendirmek için uyguladığımız temel politikalarımız sayesinde işgücümüz aynı dönemde bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye ulaştı."