Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Görüşmelerimizi sürdüreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Işıkhan, görüşmeler kapsamında Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve sendika temsilcileri ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Bakan Işıkhan paylaşımında müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini belirterek "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik.



Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın @_aliyalcin_ ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri… pic.twitter.com/ihRHobI9H3 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 16, 2025

Işıkhan paylaşımında şunları kaydetti:

"8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik.

İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz."