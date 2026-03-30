Bakan Kacır: 31 ilde 3 milyar TL’lik faizsiz destek başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında 31 ilde yeni bir finansman programının hayata geçirileceğini duyurdu.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen ve 400 milyon dolar bütçeye sahip SoGreen Projesi kapsamında, 10 kalkınma ajansı üzerinden 31 ilde eş zamanlı olarak 3 milyar TL tutarında faizsiz finansman desteği programının ilan edildiğini bildirdi.

Programla, başta kadınlar ve gençler olmak üzere yeşil dönüşüm sürecinden etkilenmesi muhtemel kesimlerin istihdamının desteklenmesi hedefleniyor. Açıklamada, öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltımına yönelik yatırımlarla yeşil geçişin hızlandırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirterek, şehirlerin refahına katkı sunacak adımların devam edeceğini ifade etti.