Bakan Kacır açıkladı: GAP Eylem Planı 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeni GAP Eylem Planı'nın 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek "4 yıllık süreçte 198 projeye 496 milyar liralık kaynak aktarılacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nda konuştu. Kacır, son 22 yılda GAP bölgesindeki 9 ilde kurulan 20 organize sanayi bölgesiyle 360 bin kişiye istihdam sağlandığını anımsattı.
Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
*Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı.
*Yeni GAP Eylem Planı, 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak.
*GAP Eylem Planı kapsamında toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız.
*22 yıl boyunca Güneydoğu Anadolu bölgemizi yeni yatırımlarla buluşturarak bu verimli toprakların bereketine bereket kattık.