Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ikinci hızlı şarj hamlesi başladı! Hedef yaygın kullanım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının artırılması ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlanması amacıyla başlatılan “Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı” kapsamında ikinci çağrı döneminin başladığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk çağrı döneminde 81 ilin tamamında hızlı şarj istasyonlarının kurulduğunu ve yaklaşık 12 bin hızlı şarj cihazı ile toplam 30 bine yakın şarj noktasının ülke genelinde aktif hale geldiğini hatırlattı.

Kacır, “İlan ettiğimiz ikinci çağrı ile; özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni çağrı dönemiyle birlikte, mobilitenin görece düşük olduğu bölgelere de yatırım yapılarak, elektrikli araç kullanıcılarına her noktadan eşit, kesintisiz ve erişilebilir şarj altyapısı sunulması hedefleniyor. Bu sayede hem temiz enerji dönüşümüne katkı sağlanacak hem de karbon emisyonlarının azaltılması yönünde önemli bir adım atılmış olacak.

Programın birinci çağrı döneminde, 35 farklı proje desteklenmiş; 81 il ve 400 ilçede şarj istasyonları kurulmuştu. İkinci çağrıyla birlikte bu kapsamanın daha da genişletilerek, Türkiye genelinde dengeli bir altyapı kurulması planlanıyor.