Bakan Kacır duyurdu! 15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek büyük ölçekli yatırımlarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kacır paylaşımında, Edirne’den Samsun’a, Bilecik’ten Sivas’a kadar 15 ilde hayata geçirilecek projelerin ülke ekonomisine ve teknolojik kapasiteye önemli katkı sağlayacağını belirtti. Kacır "Güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9,3 milyar dolar yatırımla, 20 binden fazla istihdam sağlanacak, cari dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacak” ifadelerini kullandı.

17 yatırım projesi açıklandı

Bakan Kacır’ın paylaşımında, 15 şehirde yapılacak 17 sanayi yatırımına dair detaylar da yer aldı. Açıklamaya göre:

• Alfa Solar, Kırklareli’nde 390 milyon dolarlık entegre güneş hücresi üretim tesisi kuracak.

• Astronergy Yüksek Teknoloji, Adana’da 584 milyon dolarlık entegre güneş hücresi üretim tesisi yapacak.

• CW Solar Cell Enerji, Antalya’ya 520 milyon dolarlık entegre güneş hücresi üretim tesisi kazandıracak.

• Elin Yarı İletken Teknolojileri, Sivas’ta 387 milyon dolarlık entegre güneş hücresi üretim tesisi gerçekleştirecek.

• Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri, Düzce’de 683 milyon dolarlık entegre üretim yapacak.

Chery’den Samsun’a 1 milyar dolarlık otomotiv üssü

• Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da 1 milyar dolar değerinde yeni nesil araç üretimi ve tedarik sanayi kampüsü kuracak. Bu yatırım, otomotiv sektöründe yerli üretim ve teknolojik dönüşüm açısından öne çıkıyor.

• ASELSAN, Ankara’da 616 milyon dolarlık yatırımla foton dedektör, nanoteknoloji tabanlı hava ve füze savunma sistemi radarları üretecek.

• CCE Metal ve Kimya, Bilecik’te 168 milyon dolarlık özel alaşımlı alüminyum üretimi gerçekleştirecek.

• Eti Bakır, Samsun ve Mardin’de 498 milyon dolarlık katot bakır, kobalt, çinko ve pelet demir üretimi yatırımı yapacak.

• Havelsan, Ankara ve İstanbul’da 143 milyon dolarlık komuta kontrol, simülasyon ve otonom sistemler üretimi gerçekleştirecek.

İlaç, alüminyum ve uçak parçası üretimi de listede

• Karesi Polyester ve Petrokimya, Balıkesir’de 1,4 milyar dolarlık saf tereftalik asit (PTA) üretim tesisi kuracak.

• Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ankara ve Kırıkkale’de 818 milyon dolarlık yatırımla silindirik barut ve çeşitli mühimmatlar üretecek.

• Proturk İlaç, Ankara’da 448 milyon dolarlık plazma fraksiyonasyon tesisi yatırımı gerçekleştirecek.

• Roketsan, Ankara ve Kırıkkale’de 407 milyon dolarlık savunma sistemleri üretim tesisi kuracak.

• Teknik Alüminyum, Edirne’de 480 milyon dolarlık slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemiyle alüminyum yassı mamul üretimi yapacak.

• Tofaş, Bursa’da 468 milyon dolarlık yeni nesil ticari araç üretim tesisi yatırımı gerçekleştirecek.

• Tomtaş Havacılık ve Teknoloji, Kayseri’de 292 milyon dolarlık eğitim ve hafif taarruz uçağı ile montaja hazır uçak parçası üretimi gerçekleştirecek.