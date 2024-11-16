Bakan Kacır duyurdu: 400 milyon dolarlık SoGreen Projesi ile Türkiye'de yeni istihdam alanları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolarlık bütçeye sahip Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi’nin detaylarını açıkladı. Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak proje, özellikle kadın, genç girişimciler ve KOBİ'lere yönelik yeşil dönüşüm çalışmalarına odaklanacak.

Bakan Kacır, projenin yerel kalkınma ve sosyal refaha büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Bu kapsamlı dönüşümle yeni istihdam alanları yaratacak, sosyal kapsayıcılığı artıracağız. Kadınlar, genç girişimciler ve KOBİ'lere yönelik desteklerle sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kapsayıcı yeşil dönüşüm destekleri

Proje kapsamında 7 yıl süreyle, emek yoğun sektörlerin yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla:

* KOBİ'lere toplam 179,6 milyon dolar faizsiz finansman desteği,

* Mikro/küçük girişimciler, kooperatifler ve üretici birliklerine 16 milyon dolar hızlandırıcı hibe desteği,

* Kadın ve genç girişimcilere 16 milyon dolar kuluçka hibe desteği,

* İstihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projelerine 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlanacak.

Kalkınma ajansları koordinatörlüğünde yeni istihdam alanları

Proje, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı’nın koordinasyonunda yürütülecek. Her bölgede hazırlanan “Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Analizi” raporları doğrultusunda, yerel potansiyeller değerlendirilecek. Yeşil ve yenilikçi altyapı yatırımlarıyla sürdürülebilir kalkınma desteklenecek.