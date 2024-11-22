Bakan Kacır duyurdu: Bölgesel kalkınmada yeni adım: GAP’ın gelecek 4 yılı şekilleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2024-2028 dönemini kapsayan yeni GAP Eylem Planı’nın detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Şanlıurfa’da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklanacak olan planın, sulama hedeflerinden akıllı tarım uygulamalarına, bölgesel kalkınmadan turizmin geliştirilmesine kadar geniş bir çerçevede önemli adımlar içerdiği belirtildi.

GAP Entegre 2.0 ile bölgesel kalkınma

Bakan Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldığı GAP Hassas Tarım 2. Faz Tanıtım Töreni’nde konuştu. Yeni nesil entegre kırsal kalkınma programının başladığını duyuran Kacır, “Bölgemizi tarımda ve sanayide bir üretim üssüne dönüştürmek için sürdürülebilir kalkınma projelerine hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

GAP Entegre 2.0 programı kapsamında, organik tarımdan kırsal kalkınmaya kadar pek çok yenilikçi adımın atıldığına dikkat çeken Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“172 bin dekar alanı bitkisel üretime kazandırdık. Ayrıca, hassas tarım uygulamalarımızla uydu görüntüleri ve ileri teknolojiler kullanarak tarımsal üretimde verimliliği artırıyoruz. GAP Hasas Projesi ve Füzyon Merkezi ile çiftçilerimize rehberlik edecek karar destek mekanizmalarını hayata geçirdik.”

İhracatta rekor artış

GAP Bölgesi’nin ihracat performansındaki artışa da dikkat çeken Bakan Kacır, son 22 yılda bölgenin ihracat oranlarının ciddi bir sıçrama yaptığını belirtti.

Şanlıurfa’nın ihracatının 55 kat artarak 386 milyon dolara, Gaziantep’in ihracatının ise 16 kat artarak 10,7 milyar dolara ulaştığını ifade eden Kacır, “Bu başarı, bölgeyi Türkiye’nin ekonomik büyümesinde önemli bir aktör haline getiriyor” dedi.

Gıda güvencesinde kritik rol

GAP Bölgesi’nin Türkiye’nin gıda güvenliği açısından kritik bir rol üstleneceğini vurgulayan Kacır, “GAP Eylem Planı doğrultusunda sulanabilir alanı 1 milyon 60 bin hektara çıkaracağız. Özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu sebze, meyve ve yağlı bitkilerin üretimini artırarak hem ülkemizin hem de bölgenin gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Nitelikli yatırımlar ve yerel kalkınma

Bakan Kacır, GAP Bölgesi’nin kalkınmasında önemli bir sıçrama yaratacak Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı da duyurdu. Bu program kapsamında toplam yatırım tutarı 11,8 milyar lirayı bulan 36 yatırım başlığının hayata geçirileceğini belirten Kacır, “Bu yatırımlar, bölge halkı için ekonomik değer yaratmanın yanı sıra coğrafi işaretli ürünlerimizin daha yüksek katma değer oluşturmasını sağlayacak” dedi.

GAP’ın geleceği Şanlıurfa’da şekillenecek

Bakan Kacır, 2024-2028 dönemini kapsayan GAP Eylem Planı’nın detaylarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Şanlıurfa’da düzenlenecek bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Yeni planın, bölgenin ekonomik kalkınmasında itici bir güç olacağını ve nesiller boyu sürdürülebilir bir yapı oluşturacağını sözlerine ekledi.