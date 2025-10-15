Bakan Kacır duyurdu: İki yeni OSB kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara ve Çorum’da iki yeni organize sanayi bölgesi (OSB) kurulacağını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ile Çorum Merkez 2. OSB’nin kuruluş kararlarının onaylandığını belirterek, “Şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Kacır, OSB’leri yüksek teknolojiye dayalı ve katma değerli üretimin merkezleri haline getirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Son 23 yılda OSB sayısını 191’den 371’e, toplam alanı 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB’lerde üretimdeki yatırım yeri sayısı 11 binden 60 bine, istihdam ise 415 binden 2 milyon 700 bine ulaştı. Tüm imkânlarımızla sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”