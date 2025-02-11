Bakan Kacır duyurdu: Marketlerdeki ürün fiyatlarının yer aldığı marketfiyati.org.tr sitesi açıldı

Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatlarına erişilebilecek internet sitesi erişime açıldı. Vatandaşlar artık marketfiyati.org.tr adlı sitede ürünlerin fiyatlarını görebilecek ve karşılaştırma yapabilecek.

marketfiyati.org.tr adlı siteye ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Kacır açıklamasında, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık” ifadesini kullandı.

Bakan Kacır mesajına şöyle devam etti: “Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.”

Market Fiyatı nedir, ne işe yarar?

Market Fiyatı, TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan ücretsiz bir online platform olarak hizmet veriyor.

A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik ve ŞOK gibi büyük zincir marketlerin fiyat verileri platforma aktarılıyor.

Platform, alışveriş sepetlerini karşılaştırarak en uygun fiyatlı marketi gösteriyor.

Market Fiyatı nasıl çalışıyor?

Market Fiyatı, bulunduğunuz lokasyondaki farklı marketlerin fiyatlarını karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri ve marketleri sıralayan bir online platform.

Platformumuzda sepete eklediğiniz ürünlerin marketlerdeki toplam tutarlarını ve en hesaplı sepet seçeneklerini görebilirsiniz.

Market Fiyatı üzerinden alışveriş yapılıyor mu?

Market Fiyatı üzerinden ürün satışı yapılmıyor. Platforma sadece farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırma ve en uygun fiyatlı ürünleri bulma hizmeti sunuyor.

Market Fiyatı ücretsiz mi?

Market Fiyatı platformunda sunulan tüm hizmetler tamamen ücretsiz.

Market Fiyatı’nda fiyatlar güncel mi?

Market Fiyatı, zincir marketlerden aldığı verileri günlük olarak güncelliyor. Bu sayede platformda yer alan fiyatlar ve ürün bilgileri en güncel haliyle sunuluyor.