Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'deki organize sanayi bölgesi sayısı 366'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yeni kurulan iki ihtisas organize sanayi bölgelerine (OSB) ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni OSB’lerle birlikte yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturulduğunu açıklayan Kacır, "Türkiye’nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya, yılın son gününde de devam ediyoruz. Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB ve Trabzon Araklı Hazır Giyim/Tekstil İhtisas OSB’yi ülkemize kazandırdık" dedi.

3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı

Bakan Kacır "Yeni OSB’lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366’ya yükselttik. Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Antalya’ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız!" ifadelerini kullandı.