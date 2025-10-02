Bakan Kacır, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: Güçlü yürüyüşümüz devam edeck

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşün devam edeceğini belirterek, "Türkiye'nin emeği, alın teri ve vizyonu dünyada daha da güçlü karşılık bulacak." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Sanayicinin katma değerli üretim yolculuğunun sürdüğünü vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Eylülde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştı. 9 ayda 200 milyar doları aşan ihracatımız, yıllıklandırılmış bazda 269,7 milyar dolara erişti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye'nin emeği, alın teri ve vizyonu dünyada daha da güçlü karşılık bulacak."