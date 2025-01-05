Bakan Kacır: İstihdamı 21 milyondan 33 milyona yükselttik

Kacır, Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'ye asırlık hizmetler ve projeler kazandırdığını, "yapılamaz" denilenleri yaptığını, "başarılamaz" denilenleri gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanını demir ağlarla ören, 2 bin kilometreden fazla hızlı tren hattı, 2 bin kilometreden fazla otoyol, 25 bin kilometreden fazla bölünmüş yol, 32 yeni havalimanı ve 25 şehir hastanesiyle Türkiye'yi baştan başa, kuzeyden güneye, doğudan batıya, eserlerle, projelerle donatan AK Parti olduklarını dile getiren Kacır, Türkiye'yi üretim üstüne dönüştürdüklerini anlattı.

Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerinde on binlerce fabrikanın bacasının tütmesini sağladıklarını, OSB'lerde istihdamı 475 binden 2 milyon 700 bine, Türkiye'deki toplam istihdamı 21 milyondan 33 milyona yükselttikleri, 12 milyon kişiye ilave istihdam sağlayacak yatırımı hayata geçirdiklerini, Türkiye'yi araştırma, geliştirme ve inovasyonla buluşturduklarını ifade etti.

Son 22 yılda teknoparkların sayısının ikiden 105'e çıktığını, AR-GE yapan kaynağı 29 binden 291 bine yükselttiklerini kaydeden Kacır, "Savunma sanayisinde Türkiye'ye çağ atlatan, kara araçlarında, deniz platformlarında, hava araçlarında, uydu sistemlerinde Türkiye'yi adım adım dünya lideri haline getiren biziz." diye konuştu.