Bakan Kacır kalkınma politikalarını anlattı: Bölgesel kalkınmaya 673 projeyle 45 milyar dolarlık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı’na katıldı. “Dayanıklı Yerleşimler İçin Bölgesel Kalkınmayı Güçlendirme” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kacır, Türkiye’nin kalkınma yaklaşımını ve yürütülen projeleri paylaştı.

Bölgesel kalkınma politikalarının, dijital, yeşil ve demografik dönüşüm olmak üzere üç temel başlıkta ele alındığını belirten Kacır, bu politikaların şehirlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunda güçlü biçimde yer almasına katkı sağlayacağını ifade etti.

“Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri kilit rol üstleniyor”

Türkiye’nin üretim ve teknolojide küresel değer zincirlerine entegre olma yolunda önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Bakan Kacır, dinamik iş gücü, stratejik konum ve güçlü sanayi altyapısının Türkiye’yi giderek daha kritik bir aktör haline getirdiğini belirtti. Bu süreçte Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdarelerinin, ulusal stratejilerin bölgesel önceliklerle uyumlaştırılmasında köprü işlevi gördüğünü söyledi.

“Dijital dönüşümde KOBİ’lerin desteğe ihtiyacı var”

Kacır, dijital dönüşümün bölgelere göre farklı etki yarattığına işaret ederek, büyük firmaların bu dönüşümde daha hızlı yol aldığını, KOBİ’lerin ise destek ihtiyacının sürdüğünü dile getirdi. Dijital Avrupa Programı’na Türkiye’nin aktif katılımı ve kurulan beş Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi’nin bu sürece katkı sunduğunu ifade etti.

“Eylem planlarıyla 45 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz”

2024–2028 dönemini kapsayan Bölge Kalkınma İdaresi Eylem Planları çerçevesinde 16 program altında toplam 673 proje geliştirdiklerini kaydeden Kacır, bu projelerin yaklaşık 45 milyar dolarlık yatırım hacmine ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’yla her ilin kendi kaynaklarına dayalı yatırımların destekleneceğini söyledi.

“Yeşil dönüşümde kapsayıcı politikalar öncelikli”

Yeşil dönüşümün bölgelerde farklı düzeyde etkiler oluşturduğunu ifade eden Bakan Kacır, emisyon yoğun sektörlerin bulunduğu bölgelerde daha kapsayıcı ve kimseyi dışlamayan bir dönüşüm anlayışının benimsendiğini belirtti. Demografik dönüşümün de bölgesel kalkınma planlarında göz önünde bulundurulduğunu vurguladı.

“OECD ülkeleriyle ortak projeler gündemde”

Kacır, toplantı sonrası değerlendirmesinde, bölgesel kalkınmada ülkeler arası tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti. Kalkınma Ajanslarının Avrupa’daki muadilleriyle ortak projeler yürütmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, Türk sanayi ve inşaat sektörünün bölgesel kalkınma projelerinde daha fazla yer alması için iş birliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Bölgesel kalkınma politikaları tüm Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayacak”

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projesi gibi bölgesel kalkınma adımlarının tüm şehirleri kalkınma yolculuğuna dahil ettiğini belirten Kacır, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı sürdüreceklerini söyledi. Türkiye’nin son 22 yılda kat ettiği mesafeyi ve yeni hedeflerini OECD üyesi ülkelerle paylaştıklarını dile getirdi.