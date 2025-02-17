Bakan Kacır: Model fabrika sayısı 16’ya çıkıyor, TÜBİTAK 737 araştırmacı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’nda Türkiye’nin sanayi, teknoloji ve insan kaynağına yönelik önemli projelerini açıkladı. “Yeteneğe Dayalı Kalkınma” temasıyla düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Model fabrika sayısı 16'ya çıkıyor

Bakan Kacır, Türkiye’nin sanayi dönüşümüne öncülük eden model fabrikalar konusundaki hedeflerini paylaştı:

“Sanayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden model fabrikalarımızın sayısını 10’a ulaştırdık. Kocaeli, Denizli, Malatya, Tekirdağ, Sakarya ve Trabzon’da açılacak yeni merkezlerle bu sayıyı 16’ya çıkaracağız.”

Bu fabrikalar, üretim süreçlerinin verimliliğini artırmada önemli bir rol oynarken, sanayi sektörünün dijital dönüşümüne rehberlik edecek.

TÜBİTAK’ta 737 yeni araştırmacı için ilan açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK bünyesinde kritik projelerde görev almak üzere yeni istihdam fırsatları oluşturulduğunu duyurdu:

“Uzay teknolojilerinden savunma sanayiye, yapay zekadan raylı sistem teknolojilerine ülkemizin kritik projelerinde görev almak üzere TÜBİTAK çatısı altında 737 yeni çalışma arkadaşımıza yönelik ilana çıkmış durumdayız.”

Bu adımla birlikte, Türkiye’nin bilimsel araştırma kapasitesinin artırılması ve teknoloji alanında insan kaynağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tech Visa Programı’na 214 başvuru

Türkiye’nin teknoloji ekosistemini küresel ölçekte büyütmek amacıyla başlatılan Türkiye Tech Visa Programı’na da dikkat çeken Kacır:

“Türkiye Tech Visa Programı’nı ilan ettik. Programın ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanından 214 teknoloji girişimi Türkiye’ye taşınmak için başvuru yaptı.” dedi.

Bu program, yenilikçi fikirlerin Türkiye’de hayata geçirilmesini teşvik ederek ülkenin küresel teknoloji sahnesinde önemli bir çekim merkezi haline gelmesini amaçlıyor.

Uluslararası lider araştırmacılar programı ile 253 araştırmacıya destek

Bakan Kacır, Türkiye’nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme potansiyelini artırmak için yürütülen programlardan da söz etti:

“Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımız kapsamında bugüne kadar 57’si yabancı olmak üzere toplam 253 araştırmacıya ülkemizde çalışmalarını sürdürmeleri için destek sağladık.”

Bu program, dünyaca ünlü bilim insanlarını Türkiye'ye çekerek, yerli araştırma ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

İnsan Kaynağına Verilen Önemin Göstergesi: Üstün Yetenek Madalyonu ve Staj Ödülü

Program kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Ulusal Staj Programı’nda en fazla staj imkanı sunan kamu kurumu ödülü verildi. Bakan Kacır, aynı zamanda üstün yetenek madalyonu ile onurlandırıldı.

Türkiye, sanayi, teknoloji ve insan kaynağı alanlarında attığı bu adımlarla, dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve küresel rekabette öncü bir konuma yükselmeyi hedefliyor.