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Bakan Kacır, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksindeki artışla ilgili, "En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kacır, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
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Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayiciler üretirken Türkiye'nin de kalkındığına dikkati çeken Bakan Kacır, "Mayıs ayında sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 4,9, aylık ise yüzde 3,1 artış kaydetti. En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Veriler yayımlandı: Mayısta sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda arttıVeriler yayımlandı: Mayısta sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda arttıEkonomik Veriler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA