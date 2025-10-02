Bakan Kacır: Sanayicimiz katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını, ilk 9 ayda ise 200 milyar dolar eşiğinin aşıldığını söyledi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İlk 9 ayda ihracatın 200 milyar doları aştığını kaydeden Kacır, yıllıklandırılmış ihracatın ise 269,7 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Kacır, Türkiye’nin üretim ve ihracatta kat ettiği mesafeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sanayicimiz, katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye’nin emeği, alın teri ve vizyonu, dünyada daha da güçlü karşılık bulacak.”