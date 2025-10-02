Bakan Kacır: Sanayicimiz katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayı ihracat verilerine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracat yolculuğunu kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, eylül ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını, ilk 9 ayda ise 200 milyar dolar eşiğinin aşıldığını söyledi.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İlk 9 ayda ihracatın 200 milyar doları aştığını kaydeden Kacır, yıllıklandırılmış ihracatın ise 269,7 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
Kacır, Türkiye’nin üretim ve ihracatta kat ettiği mesafeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Sanayicimiz, katma değerli üretim yolculuğunu sürdürüyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında güçlü yürüyüşümüz devam edecek. Türkiye’nin emeği, alın teri ve vizyonu, dünyada daha da güçlü karşılık bulacak.”