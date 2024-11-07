Bakan Kacır: Teknolojili ürün ihracatımız 97 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Kacır, ülkenin kalkınma yolculuğunda güçlü bir ivme yakaladığını belirtti.

Sanayi üretim endeksinin pandemi öncesi döneme göre Türkiye'de yüzde 19,7 artarken, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde gerilediğine dikkat çeken Kacır, bu yılın ilk 10 ayında ihracatın 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Savunma ve havacılık sanayi, çelik, otomotiv, halı ve kimya sektörlerinde kaydedilen ihracat artışları ise dikkat çekti.

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerdeki ihracatını 10,3 milyar dolardan 97,2 milyar dolara çıkardıklarını belirten Kacır, ülkenin dünyada rekabetçi bir konuma ulaştığını vurguladı. Ayrıca, Ar-Ge yatırımlarının artışına da değinerek, 2002 yılından bu yana Ar-Ge harcamalarının 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara çıkarıldığını ve tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının 291 bine yükseldiğini ifade etti.

Elektrikli araç üretimi ve altyapısı konusuna da değinen Kacır, Togg'un başarılı bir başlangıç yaptığını ve Türkiye genelinde 24 bin 400 halka açık şarj bağlantısıyla Avrupa’da lider konumda olduklarını belirtti. Dünyanın önde gelen elektrikli araç markalarından BYD'nin Manisa'da kuracağı tesis ile 5 bin doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacağını açıkladı.

Yenilenebilir enerji yatırımları ve savunma sanayiindeki yerli ve milli projelere de dikkat çeken Kacır, Türkiye'nin panel üretiminde Avrupa lideri konumunda olduğunu söyledi. Ayrıca, savunma sanayiinde yerli üretim oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktığını belirtti. Savaş teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği noktayı anlatırken insansız hava araçları, füzeler, uçaklar ve uydu teknolojilerindeki başarıları vurguladı.

Son olarak, Bakanlık bütçesine ilişkin detayları paylaşan Kacır, 2023 yılı bütçe ödeneğinin 108 milyar liraya ulaştığını ve bu tutarın büyük kısmının kullanıldığını ifade etti.