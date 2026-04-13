Bakan Kacır: Ucuz işgücü yerine, tasarım marka gücüyle rekabet etmeliyiz

Hamide HANGÜL

Ekonomi dünyası, Uluslarara­sı Ekonomi Zirvesinde (UEZ 2026) buluştu. Siyaset, iş ve akademisyenlerin katılımıyla bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen zirvenin ikinci gün açılışında konuşan Sana­yi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çelik, alüminyum, gübre, plastik gibi öncelikli sektörlerin yeşil dönü­şüm için önümüzdeki 25 yıl içerisinde 70 milyar euronun üzerinde bir yatı­rım yapması gerektiğine işaret ederek, “Bunun için uygun koşullarda finans­man kaynaklarını, uluslararası finans kuruluşlarıyla katılımıyla Türk sana­yinin erişimini açmak öncelikli yak­laşımımız” dedi. Bir yandan da dijital dönüşümünü hızlandırmaya çalıştık­larını belirten Bakan Kacır, “Türki­ye’nin, ucuz işgücüyle sanayi rekabeti sürdürebilecek bir ülke olmadığını bi­liyoruz. Biz kişi başı milli geliri 18 bin dolar seviyesin eriştirdik. Böyle bir ül­kenin, bu vakitten sonra ucuz işgücüy­le sanayi başlıklarında rekabet etme­si gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bizi rekabette güçlü kılacak olan, daha ve­rimli üretebilmek, bunun için de diji­tal dönüşümü hızlandırmak olacak­tır. Bunu bütün yönleriyle, bir yandan insan kaynağını güçlü şekilde destek­lediğimiz yeni projeleri, programları hayata geçirerek, bir yandan alt yapıyı etkin ve hızlı inşa ederek, bir yandan yine bu alandaki dijital dönüşüm pro­jeleri uluslararası kurumların da kat­kısıyla uygun koşullu finansman ko­şullarıyla hayata geçirme çabasında­yız” diye konuştu.

“Dört sektörde ek 20 bin istihdam sağladık”

Bir yandan yüksek teknoloji adımla­rını hızlandırırken, bir yandan da Tür­kiye’nin geleneksel sektörlerine sahip çıkmak için gayret gösterdiklerini di­le getiren Kacır, özellikle emek mali­yetlerindeki artışın, istihdam yoğun sektörlerde bir takım güçlükleri be­raberinde getirdiğini bildiklerini di­le getirdi. O nedenle yeni programlar başlattıklarına söyleyen Bakan Kacır, “Geçen yıl tekstil-hazır giyim, deri, mobilya ve ayakkabıda KOBİ ölçeğin­deki firmalara çalışan desteği sunduk. İstihdamı korumu şartıyla verdiğimiz destekle, bu sektörlerdeki 415 binden fazla istihdamı koruduk, 20 bin ilave istihdam oluşturduk. Bu yıl bu desteği artırdık ve büyük firmalara da sunma­ya başladık. Hedefimiz, bu sektörlerde 3 bin 500 TL istihdam başına destekle 1 milyondan fazla çalışanın istihdamı­nı sürdürebilmek” dedi.

“Emek yoğun Orta, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’ya taşınmalı”

Söz konusu sektörlerde, desteklerin yanı sıra yapısal dönüşüm ihtiyacı ol­duğunun da farkında olunması gerek­tiğinin altını çizen Bakan Kacır, sözle­rini şöyle sürdürdü: “Açık konuşmak gerekirse, artık kreatif endüstrileri konuştuğumuz, ileri teknoloji üreti­mi yapabileceğimiz, Ar-Ge ve inovas­yon yatırımlarıyla yolumuza devam edebileceğimiz, İstanbul gibi şehirler­de bu emek yoğun sektörlerin orta ve uzun vadede varlıklarını sürdürmele­rini sağlıklı görmüyoruz. Bu sektörle­rin onlara sunduğumuz desteklerden etkin şekilde yararlanmasını ve Tür­kiye’nin Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu hattına makul bir hızla taşınmalarını arzu ediyoruz. Ar-Ge ve tasarımla, markalaşmayla daha yüksek katma değerli ürünler ge­liştirme, üretme ve ihraç etme yolu, Türkiye’nin bu sektörlerdeki rekabet yolculuğunun ana perpsektifi olmalı diye değerlendiriyoruz. Yani biz, ayda 200-250 dolarla insan çalıştırılan ül­kelerle bu sektörlerde rekabet etmek yerine, tasarım, inovasyon ve marka gücüyle öne çıkan ülkelerle rekabet etmeyi, buna yönelik adımlar atmayı doğru görüyoruz.”

Sanayinin, son dönemde sıkı para politikasıyla finansmana erişimde ya­şayabilecekleri zorlukları indirgemek için 15 bankanın katılımıyla 100 mil­yar TL’lik bir kredi programı ilan et­tiklerini belirten Kacır, “Tüm sanayi sektörlerinde, 33 puan maliyetle, 3 yıl vadeli finansman imkanlarını sanayi­mize sunduk. Bunu çeşitlendireceğiz. Bu başlangıç, 1-2 ay içinde ikinci pake­ti ilan edeceğiz ve bu yıl boyunca ima­lat sanayini güçlü şekilde destekleme­yi sürdüreceğiz kredi programlarıyla” açıklamasında bulundu. Bakan Ka­cır, yüksek teknoloji yatırımlarını çok daha güçlü şekilde teşvik ettiklerini, Merkez Bankası ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programını başlattıkla­rını ve programın ölçeğinin 500 milyar lira olduğunu bildirdi.

2026, nükleerden faydalanmaya başladığımız bir yıl olacak”

Kacır, “2026, Türkiye’nin nükleer enerjiden faydalanmaya başladığı bir yıl olacak ve peşinden de Akkuyu’nun ikinci, üçüncü, dördüncü fazları inşal­lah inşa edilecek ve yine ikinci, üçüncü büyük nükleer enerji santral projeleri­ni inşallah hayata geçirecek” dedi.

Türkiye ‘kur’u biraz bırakıp elini rahatlatmalı”

Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı & Finansal Piyasalar Profesörü Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinde eskisi kadar katı olmadığını, küresel ölçekte bütün vadeli faizlerin yüksek kalmaya devam edeceğine işaret etti. Kara, “Merkez bankası tek başına dünyayı kurtaramaz. Maliye politikası ve diğer politika alanları da en az para politikası kadar belirleyici” dedi. Enflasyonun uzun vadeli olduğunu, gerek şirketlerle, gerekse hane halkıyla konuştuğunda, tek haneli enflasyona gitmenin faydalarını toplumun içselleştirmediğini gördüğünü dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dayanıklılık konusunda iyimserim. Türkiye’nin böyle bir şoku atlatmak için manevra alanlarında iyimserim. (Savaş) Böyle bir döneme düşük bütçe ağıyla girdik. Ancak biraz dış şoklar ve hızlı hareket etmemekten dolayı, reel kurun tahmin ettiğimizden daha fazla değerlendirmek zorunda kaldık. TL’nin bir dönem değerli kalması olabilir ancak o süreç uzadıkça bu sefer reel sektör ve ihracata tahribat vermeye başlıyor. Ve faizler de yukarıda asılı kalıyor. Bir noktada Türkiye’nin kur rejiminden çıkması gerekiyor, çünkü devam ettirdikçe çıkması giderek zorlaşıyor ve sıkışmaya başlıyor. Türkiye, manevra alanlarıyla böyle bir şoku atlatabilir. Fakat petrol fiyatları 120-130 dolarlara çıkar ve orada kalırsa o zaman kesinlikle mevcut döviz kuru rejimini gözden geçirmek gerecek. Serbest kur rejimine tam geçmese bile kuru biraz bırakması ve çok da enflasyonist olmadan elini rahatlatması gerekiyor. Türkiye’nin avantajlı potansiyelini düşünürsek, sanki toz duman dağıldığında Türkiye eğer makro istikrarı sağlayabilirse, yani enflasyonu, dış açığı makul seviyede tutabilirse, ondan sonraki süreçte tekrar not artırımlarının başlayabileceğini düşünüyorum.”

“Tarifeler silah olarak kullanılıyor”

Zirvede bir konuşma yapan Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, tarifelerin giderek daha fazla siyasi ve stratejik bir araç olarak kullanıldığını, son dönemde yüksek gümrük tarifelerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir baskı unsuru haline geldiğini belirterek, “Tarifelerin gelişigüzel bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Elbette ki eski Danimarka Başbakanı olarak bunu son derece açık ve net bir şekilde gördüm. Özellikle Donald Trump Grönland’ı istediğinde, Danimarka’yı destekleyen ülkelere tarifeleri artırma tehdidinde bulundu. Bu, tarifelerin bir müzakere aracı olarak nasıl kullanıldığına dair son derece tipik bir örnek” ifadelerini kullandı.