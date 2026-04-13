Bakan Kacır: Ucuz işgücü yerine, tasarım marka gücüyle rekabet etmeliyiz
Emek yoğun KOBİ ölçeğindeki firmaları desteklediklerini, ancak bu sektörlerde yapısal dönüşüm ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Yani biz, ayda 200-250 dolara insan çalıştıran ülkelerle, bu sektörlerde rekabet yerine, tasarım, inovasyon ve marka gücüyle öne çıkan ülkelerle rekabet etmeyi daha doğru görüyoruz. Ucuz işgücüyle sanayi başlıklarında rekabet etmek gerçekçi bir yaklaşım değil” dedi.
Hamide HANGÜL
Ekonomi dünyası, Uluslararası Ekonomi Zirvesinde (UEZ 2026) buluştu. Siyaset, iş ve akademisyenlerin katılımıyla bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen zirvenin ikinci gün açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çelik, alüminyum, gübre, plastik gibi öncelikli sektörlerin yeşil dönüşüm için önümüzdeki 25 yıl içerisinde 70 milyar euronun üzerinde bir yatırım yapması gerektiğine işaret ederek, “Bunun için uygun koşullarda finansman kaynaklarını, uluslararası finans kuruluşlarıyla katılımıyla Türk sanayinin erişimini açmak öncelikli yaklaşımımız” dedi. Bir yandan da dijital dönüşümünü hızlandırmaya çalıştıklarını belirten Bakan Kacır, “Türkiye’nin, ucuz işgücüyle sanayi rekabeti sürdürebilecek bir ülke olmadığını biliyoruz. Biz kişi başı milli geliri 18 bin dolar seviyesin eriştirdik. Böyle bir ülkenin, bu vakitten sonra ucuz işgücüyle sanayi başlıklarında rekabet etmesi gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bizi rekabette güçlü kılacak olan, daha verimli üretebilmek, bunun için de dijital dönüşümü hızlandırmak olacaktır. Bunu bütün yönleriyle, bir yandan insan kaynağını güçlü şekilde desteklediğimiz yeni projeleri, programları hayata geçirerek, bir yandan alt yapıyı etkin ve hızlı inşa ederek, bir yandan yine bu alandaki dijital dönüşüm projeleri uluslararası kurumların da katkısıyla uygun koşullu finansman koşullarıyla hayata geçirme çabasındayız” diye konuştu.
“Dört sektörde ek 20 bin istihdam sağladık”
Bir yandan yüksek teknoloji adımlarını hızlandırırken, bir yandan da Türkiye’nin geleneksel sektörlerine sahip çıkmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Kacır, özellikle emek maliyetlerindeki artışın, istihdam yoğun sektörlerde bir takım güçlükleri beraberinde getirdiğini bildiklerini dile getirdi. O nedenle yeni programlar başlattıklarına söyleyen Bakan Kacır, “Geçen yıl tekstil-hazır giyim, deri, mobilya ve ayakkabıda KOBİ ölçeğindeki firmalara çalışan desteği sunduk. İstihdamı korumu şartıyla verdiğimiz destekle, bu sektörlerdeki 415 binden fazla istihdamı koruduk, 20 bin ilave istihdam oluşturduk. Bu yıl bu desteği artırdık ve büyük firmalara da sunmaya başladık. Hedefimiz, bu sektörlerde 3 bin 500 TL istihdam başına destekle 1 milyondan fazla çalışanın istihdamını sürdürebilmek” dedi.
“Emek yoğun Orta, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’ya taşınmalı”
Söz konusu sektörlerde, desteklerin yanı sıra yapısal dönüşüm ihtiyacı olduğunun da farkında olunması gerektiğinin altını çizen Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açık konuşmak gerekirse, artık kreatif endüstrileri konuştuğumuz, ileri teknoloji üretimi yapabileceğimiz, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla yolumuza devam edebileceğimiz, İstanbul gibi şehirlerde bu emek yoğun sektörlerin orta ve uzun vadede varlıklarını sürdürmelerini sağlıklı görmüyoruz. Bu sektörlerin onlara sunduğumuz desteklerden etkin şekilde yararlanmasını ve Türkiye’nin Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu hattına makul bir hızla taşınmalarını arzu ediyoruz. Ar-Ge ve tasarımla, markalaşmayla daha yüksek katma değerli ürünler geliştirme, üretme ve ihraç etme yolu, Türkiye’nin bu sektörlerdeki rekabet yolculuğunun ana perpsektifi olmalı diye değerlendiriyoruz. Yani biz, ayda 200-250 dolarla insan çalıştırılan ülkelerle bu sektörlerde rekabet etmek yerine, tasarım, inovasyon ve marka gücüyle öne çıkan ülkelerle rekabet etmeyi, buna yönelik adımlar atmayı doğru görüyoruz.”
Sanayinin, son dönemde sıkı para politikasıyla finansmana erişimde yaşayabilecekleri zorlukları indirgemek için 15 bankanın katılımıyla 100 milyar TL’lik bir kredi programı ilan ettiklerini belirten Kacır, “Tüm sanayi sektörlerinde, 33 puan maliyetle, 3 yıl vadeli finansman imkanlarını sanayimize sunduk. Bunu çeşitlendireceğiz. Bu başlangıç, 1-2 ay içinde ikinci paketi ilan edeceğiz ve bu yıl boyunca imalat sanayini güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz kredi programlarıyla” açıklamasında bulundu. Bakan Kacır, yüksek teknoloji yatırımlarını çok daha güçlü şekilde teşvik ettiklerini, Merkez Bankası ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programını başlattıklarını ve programın ölçeğinin 500 milyar lira olduğunu bildirdi.
2026, nükleerden faydalanmaya başladığımız bir yıl olacak”
Kacır, “2026, Türkiye’nin nükleer enerjiden faydalanmaya başladığı bir yıl olacak ve peşinden de Akkuyu’nun ikinci, üçüncü, dördüncü fazları inşallah inşa edilecek ve yine ikinci, üçüncü büyük nükleer enerji santral projelerini inşallah hayata geçirecek” dedi.
Türkiye ‘kur’u biraz bırakıp elini rahatlatmalı”
Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı & Finansal Piyasalar Profesörü Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinde eskisi kadar katı olmadığını, küresel ölçekte bütün vadeli faizlerin yüksek kalmaya devam edeceğine işaret etti. Kara, “Merkez bankası tek başına dünyayı kurtaramaz. Maliye politikası ve diğer politika alanları da en az para politikası kadar belirleyici” dedi. Enflasyonun uzun vadeli olduğunu, gerek şirketlerle, gerekse hane halkıyla konuştuğunda, tek haneli enflasyona gitmenin faydalarını toplumun içselleştirmediğini gördüğünü dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dayanıklılık konusunda iyimserim. Türkiye’nin böyle bir şoku atlatmak için manevra alanlarında iyimserim. (Savaş) Böyle bir döneme düşük bütçe ağıyla girdik. Ancak biraz dış şoklar ve hızlı hareket etmemekten dolayı, reel kurun tahmin ettiğimizden daha fazla değerlendirmek zorunda kaldık. TL’nin bir dönem değerli kalması olabilir ancak o süreç uzadıkça bu sefer reel sektör ve ihracata tahribat vermeye başlıyor. Ve faizler de yukarıda asılı kalıyor. Bir noktada Türkiye’nin kur rejiminden çıkması gerekiyor, çünkü devam ettirdikçe çıkması giderek zorlaşıyor ve sıkışmaya başlıyor. Türkiye, manevra alanlarıyla böyle bir şoku atlatabilir. Fakat petrol fiyatları 120-130 dolarlara çıkar ve orada kalırsa o zaman kesinlikle mevcut döviz kuru rejimini gözden geçirmek gerecek. Serbest kur rejimine tam geçmese bile kuru biraz bırakması ve çok da enflasyonist olmadan elini rahatlatması gerekiyor. Türkiye’nin avantajlı potansiyelini düşünürsek, sanki toz duman dağıldığında Türkiye eğer makro istikrarı sağlayabilirse, yani enflasyonu, dış açığı makul seviyede tutabilirse, ondan sonraki süreçte tekrar not artırımlarının başlayabileceğini düşünüyorum.”
“Tarifeler silah olarak kullanılıyor”
Zirvede bir konuşma yapan Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, tarifelerin giderek daha fazla siyasi ve stratejik bir araç olarak kullanıldığını, son dönemde yüksek gümrük tarifelerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir baskı unsuru haline geldiğini belirterek, “Tarifelerin gelişigüzel bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz. Elbette ki eski Danimarka Başbakanı olarak bunu son derece açık ve net bir şekilde gördüm. Özellikle Donald Trump Grönland’ı istediğinde, Danimarka’yı destekleyen ülkelere tarifeleri artırma tehdidinde bulundu. Bu, tarifelerin bir müzakere aracı olarak nasıl kullanıldığına dair son derece tipik bir örnek” ifadelerini kullandı.