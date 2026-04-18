Bakan Kacır'dan yeni ekonomik düzen mesajı: Türkiye oyun kurucu olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yaptığı değerlendirmelerde, forumun küresel ölçekte etkili bir diyalog zemini haline geldiğini belirtti. Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kacır, Türkiye’nin böyle bir platforma ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Küresel dönüşüm ve savaş vurgusu

Küresel ölçekte büyük değişimlerin yaşandığını vurgulayan Kacır, bu dönüşümlerin zaman zaman çatışmalarla birlikte ilerlediğini ifade ederek, "Dünyada büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağdayız. Maalesef bu dönüşümler, savaşlarla da eş zamanlı olarak cereyan ediyor. Umut ediyoruz ki artık savaşlar son bulsun." dedi.

Türkiye'nin rolü ve ekonomik dönüşüm

Türkiye’nin diyalog ve işbirliği temelinde hareket ettiğini dile getiren Kacır, ülkenin üstlendiği rolün uluslararası alanda yakından takip edildiğini söyledi. Türkiye’nin bölgesel istikrar açısından kritik bir konumda bulunduğunu belirten Kacır, küresel ekonomideki dönüşüm sürecinde Türkiye’nin etkin bir aktör olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Küreselleşme anlayışında değişim yaşandığını ifade eden Kacır, üretim ve tedarik zincirlerinde yeni yaklaşımların öne çıktığını belirterek, "Küresel ekonomideki dönüşümde ülkemizin etkin şekilde varlık göstermesini çok önemsiyoruz. Dünyadaki değişim özellikle yüksek teknolojinin tetiklediği bir süreç. Küresel ekonomide özellikle son 80 yıldır benimsenmiş olan pek çok kabul artık terk ediliyor. Serbest ticaret, liberal ekonomi gibi yaklaşımlar yerini daha fazla yerinde üretime yakından tedarik, dostlardan tedarik yaklaşımlarına, küreselleşme yerini daha fazla bölgesel işbirliğine, ikili ortaklıklara bırakıyor. Dolayısıyla Türkiye sahip olduğu konumun getirdiği tüm avantajları, imkanları en etkin şekilde kullanarak hem tüm enerji bağlantılarının merkez ülkesi olabilmek hem ticaret koridorlarının orta yerinde yer alabilme fırsatlarını değerlendirerek, hem de sahip olduğu sanayi ve teknoloji kabiliyetleri, üretim yetkinlikleriyle bu dönüşümün öncü ülkelerinden biri." ifadelerini kullandı.

Uluslararası iş birlikleri öne çıkıyor

ADF kapsamında çok sayıda uluslararası katılımcıyla temas kurduklarını aktaran Kacır, Türkiye’nin üretim gücünü ve teknolojik kapasitesini daha geniş iş birlikleriyle geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda, "Türkiye bir üretim gücü. Türkiye, yüksek teknoloji, AR-GE ve inovasyon ülkesi. Bu imkan ve kabiliyetlerimizi dostlarımızla daha fazla paylaşmayı ve birlikte yeni işlere, yeni işbirliklerine adımlar atmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yapay zeka stratejisi haziranda açıklanacak

Yapay zeka alanında hazırlıkların sürdüğünü belirten Kacır, 2030 vizyonunun kamuoyunun katkısıyla şekillendiğini ifade etti. Stratejinin haziran ayında açıklanacağını kaydeden Kacır, "Haziranda, Türkiye'nin 2030 Yapay Zeka Stratejisi'ni dünyaya duyuracağız. Ümit ediyorum ki yapay zekada insanlık için fırsat niteliğinde olan adımların önde ülkelerinden biri olacak Türkiye. Burada tabii altyapı önemli. Altyapı yatırımlarını hızlandırmak, Türkiye'nin yapay zeka, hesaplama kabiliyetini, kapasitesini daha ileri seviyeye taşıyabilmek önemli bir boyut. Aynı zamanda insan kaynağına daha fazla yatırım yapmak. Büyük veriyi işleyecek programlara öncülük edebilmek, kamudaki veri altyapısını girişimcilerle buluşturabilmek ve çok sayıda sektörde değer yaratacak uygulamaların önünü açmak, Türkiye'nin yapay zeka stratejisinin ana yaklaşımlarını oluşturacak." diye konuştu.

Anadolu'da yeni sanayi koridorları

Öte yandan Kacır, Türkiye’nin bağlantısallık potansiyeline dikkat çekerek yeni sanayi planlamalarına ilişkin bilgiler verdi. Anadolu’da oluşturulacak sanayi gelişim koridorlarının önümüzdeki dönemde önemli rol oynayacağını belirten Kacır, "Bunun için de Anadolu'da yeni sanayi gelişim koridorları hazırlıyoruz. Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak Sanayi Gelişim Koridorları Türk sanayinin gelecek 30 yılında yeni mega endüstriyel bölgelere ev sahipliği yapacak alanlar olacak. Burada özellikle raylı sistemlerle limanlara bağlanmış olacak. Kalkınmada Zengezur Koridoru gibi yeni bağlantısallık fırsatlarıyla entegre olmuş, sanayi alanları, sanayi bölgeleri oluşturacağız" dedi.

Kacır, sanayinin yalnızca belirli bölgelerde yoğunlaşması yerine Anadolu geneline dengeli şekilde yayılmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.