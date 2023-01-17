Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar tüm planlar yapıldı

Çok sayıda ülkeden yabancı yatırımcı, Türk iş insanları ve kamu görevlilerinin katıldığı etkinlikte Karaismailoğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunun barındırdığı avantajlara işaret ederek, kendilerinin de buna dönük politikalar geliştirdiğini söyledi. Karaismailoğlu, Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı payın artırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Lojistik ve ihracatta önemli yatırımlar yaptık. Dünyanın en hızlı büyüyen, gelişen ülkelerinden bir tanesi haline gelmemiz kolay olmadı. Şu anda dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton, 2030 yılına geldiğimizde bunun 225 milyar tona çıkacağı öngörülüyor. Türkiye’nin burada çok önemli coğrafi avantajı var. 2053 yılına dek bütün planlarımızı yaptık."