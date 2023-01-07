Bakan Karaismailoğlu: Dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarına devam ediyor

Bakanı Karaismailoğlu, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Karaismailoğlu, milletin desteği ve gücüyle hizmetlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Manavgat'ta 2021 yılında önemli bir yangın yaşandığını, yaklaşık 1 ay önce de Kumluca'da önemli bir sel afetine maruz kalındığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Türkiye'de 'Nerede bu devlet?' denilen günler tarih oldu. Artık devlet milletiyle beraber afetler bitmeden bütün sıkıntıların üstesinden geliyor ve afetlerin izlerini ortadan kaldırıyor" dedi.

Türkiye'de son 20 yılda birçok şeyin değiştiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Antalya ve Türkiye yapılan işler sayesinde büyüdü. Bakanlık olarak Antalya'nın her köşesinde Alanya'dan Kaş'a kadar devam eden pek çok işimiz var. Bir bir bitirip sizlerin hizmetine sunuyoruz. Dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarını arttırarak devam ediyor. Bu da sebebi de güçlü bir lider ve irade sayesinde oluyor. Önümüzde yakın seçimler var. Bu seçimlerde Antalya bütün dünyaya gür bir ses vermeye hazır mı? İnşallah büyük güçlü Türkiye, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olmaya, hep birlikte çalışmaya hazır mısınız?"

Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılacak projelerin kente hayırlı olmasını diledi.