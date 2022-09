Bakan Karaismailoğlu: Kısalan yollar sayesinde 1 milyar litre yakıt tasarrufu sağlıyoruz

Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla’da çeşitli temaslarda bulundu. Yol çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, kısalan yollar sayesinde zaman ve enerjiden tasarruf sağlandığına dikkat çekti.

Ülkeye yapılan 28 bin 700 kilometrelik bölünmüş yol sayesinde her yıl 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Kısalan yollar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Bu da ekonomik olarak bütçemizde kaldı. Bölünmüş yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82 azalma sağladık. Bir canın maliyeti tabii ki hesaplanmaz, onun sınırı yoktur ama bu yollar sayesinde 9 bin 500 vatandaşımızın her yıl canını kurtarıyoruz. Bunlar çok kıymetli işler. Tabii ki yapacaktık ama niye önceden yapılmadı? Önümüzde çok az bir süre kaldı. Bu süre içerisinde Türkiye dünyanın en gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içerisine girme yolunda da hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Biz artık 2053 yılının planlarını yapıyoruz. Bugün 28 bin 700 kilometre bölünmüş yol diyoruz. 2053'e geldiğimizde bu tam 38 bin kilometreye çıkacak. Bundan 20 yıl önce hava yolundaki yolcu sayısı sadece 30 milyondu. Bugüne geldiğimizde 210 milyona çıktı. 2053'te bu rakam tam 440 milyona çıkacak. Bunların tüm altyapı yatırımlarını da planladık ve planlı bir şekilde de devam ediyoruz."